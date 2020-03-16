Мурманск, , 11:14 — REGNUM Мурманские медики получили положительный анализ на коронавирус COVID-19 у гражданина Ирландии. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусной инфекции.

Ирландц и еще несколько иностранных граждан прибыли в Мурманск для участия в шахматном турнире. У всех был взят анализ на коронавирус, у остальных вирус не выявлен. Точный диагноз гражданину Ирландии поставят после того, как анализ подтвердит новосибирская лаборатория.

Интересно, что шахматный турнир проходил в минувшие выходные, после того, как губернатор объявил об отмене проведения мероприятий с участием иностранцев с 14 марта.