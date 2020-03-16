Геленджик, Краснодарский край, , 11:13 — REGNUM Количество авиарейсов из аэропорта «Геленджик» в Санкт-Петербург будет увеличено — с 26 мая рейсы будут отправляться по маршруту ежедневно, сообщили ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе аэропорта. В таком режиме рейсы будут осуществляться до конца сентября

Вылет из Санкт-Петербурга запланирован на 08:35, в 11:30 самолёт приземлится в Геленджике. Обратно рейс будет отправлен в 12:30. Время в пути составит около трех часов.

Рейсы планируется осуществлять на воздушных судах Airbus A319 вместимостью до 138 посадочных мест. Обслуживать рейсы будет АК «Россия». Стоимость билетов на рейс начинается от 8 тыс. 543 рублей.