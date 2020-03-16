Москва, , 11:12 — REGNUM О том, что реальные масштабы числа инфицированных превышают в десятки раз число выявленных заболевших коронавирусом, в России говорить не приходится. Об этом 16 марта заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».

«Об этом можно говорить в очаге инфекции, в очаге эпидемии. Там, где было, действительно, 63 человека в Китае — это были случаи заражения в Китае, люди заразились от первоисточника, который был там», — заявил Тимаков.

«В данном случае из всех 63 случаев только три человека в данный момент, которые выявлены со случаем заражения здесь. Остальные все случаи — это привозные из той же самой Европы, из других стран. Другими словами, это пойманные и выявленные люди. Не эпидемологический процесс внутри страны происходит», — подчеркнул он.