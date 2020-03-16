Киев, , 11:18 — REGNUM С начала 2020 года на Украине зарегистрированы 94 подозрения на заражение коронавирусом COVID-2019, сообщил 16 марта Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

«По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра получены пять положительных результатов на COVID-2019: Черновицкая область (4) и Житомирская (1)», — сказано в сообщении.

В общей сложности лаборатория Центра общественного здоровья исследовала около 500 образцов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 марта МИД Украины прекратил выдачу виз в рамках борьбы с распространением коронавируса. О возобновлении выдачи виз будет сказано дополнительно.

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