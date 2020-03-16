Киев, 16 марта 2020, 11:18 — REGNUM С начала 2020 года на Украине зарегистрированы 94 подозрения на заражение коронавирусом COVID-2019, сообщил 16 марта Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины на своей странице в социальной сети Facebook.
В общей сложности лаборатория Центра общественного здоровья исследовала около 500 образцов.
Как сообщало ИА REGNUM, с 14 марта МИД Украины прекратил выдачу виз в рамках борьбы с распространением коронавируса. О возобновлении выдачи виз будет сказано дополнительно.
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