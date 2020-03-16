Екатеринбург, , 11:22 — REGNUM Свердовским вузам и ссузам разрешили переходить на дистанционное обучение из-за угрозы нового коронавируса. Об этом сообщает департамент информполитики (ДИП) региона.

Как передаёт «Новый день», в регионе официально разрешено переходить на новый режим университетам, техникумам, институтам, колледжам и другим учебным заведениям региона.

«В зависимости от эпидситуации будут приниматься решения о переводе обучения на дистанционную форму», — сообщают в департаменте.

Министерство образования и молодёжной политики региона держит связь с учебными учреждениями и управлением Роспотребнадзора по области, добавили в ДИПе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Уральский федеральный университет заявил о переходе на дистанционный режим. Пока учреждение работает в штатном режиме.

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