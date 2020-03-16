Ставрополь, , 11:14 — REGNUM Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов возбудили на Ставрополье против руководителя компании по продаже топлива ООО «Бим-Нефтепродукт». Он подозревается в сокрытии от госказны десятков миллионов рублей, сообщили ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе СК РФ по региону.

По данным следствия, с октября 2015 по сентябрь 2017 года подозреваемый предоставлял в налоговый орган декларации с ложными сведениями, что позволяло ему уклоняться от уплаты налога на добавленную стоимость. Общая сумма задолженности по налогам у организации превысила 54,6 млн рублей.

В рамках расследования в здании «Бим-Нефтепродукт» сотрудники правоохранительных органов провели обыски и выемку. Были изъяты первичная бухгалтерская документация компании и документы ее финансово-хозяйственной деятельности. Расследование дела продолжается.

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