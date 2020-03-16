Мурманск, , 11:06 — REGNUM В Мурманской области выявлен иностранец с подозрением на коронавирус нового типа. Как уточнили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе по ситуации с COVID-2019, инфекционным заболеванием заразился участник шахматного турнира, состоявшегося в мурманском отеле «Меридиан» в прошлые выходные. Тест гражданина Ирландии дал предварительно положительный результат на коронавирус.

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В настоящее время предполагаемый заразившийся гражданин Ирландии госпитализирован «от стойки регистрации аэропорта Мурманска в изолированный бокс инфекционного отделения областной больницы им. Баяндина». Также, как заверили в штабе, будут изолированы и контактировавшие с ним люди, а в воздушной гавани будет проведена санитарная обработка.

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«Работа отеля «Меридиан «будет временно приостановлена. В ближайшее время там начнут работать медики и будет проведена санитарная обработка», — добавили в штабе.

Точный диагноз пациенту с подозрением на COVID-2019 будет поставлен только после проверки анализов новосибирской лабораторией «Вектор».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Мурманской области отказались от проведения всех мероприятий, где было запланировано участие иностранцев. Запрет был введён с 14 марта. По этой же причине ранее в Мурманске отменили международный лыжный забег и акцию, посвящённую шестой годовщине присоединения Крыма к России.

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