Москва, , 11:05 — REGNUM С 16 марта в школах Москвы и Московской области действует режим свободного посещения занятий. Соответствующие решения ранее приняли власти регионов.

Меры вызваны профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

При этом школы продолжают работу. Для учащихся, кто останется дома, созданы условия для дистанционного обучения.

«Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители», — ранее написал в блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

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