Москва, 17 марта 2020, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг.
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 17 марта: получена директива об ударе по крепости Кёнигсберг.

17 марта 1945 года третий Белорусский фронт получил директиву Ставки об ударе по крепости Кёнигсберг 28 марта.

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