Москва, , 11:04 — REGNUM Жители России стали реже мечтать о татуировках. Среди граждан без тату число желающих сделать даже снизилось — с 14% в 2013 году и 10% в 2020 году, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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В основном мечтают о новой татуировке те, у кого она уже есть, — 52% в 2013 году и 60% в 2020 году. Число респондентов, положительно относящихся к татуировкам, выросло незначительно — с 24% в 2013 году до 29% в 2020 году.

Сделать татуировку хотели бы 17% российских граждан. Женщины мечтают о тату чаще мужчин — 19% против 13%, молодежь до 24 лет чаще людей старше 45 лет — 29% против 9%.

Опрос проведён 25 февраля — 2 марта 2020 года в 79 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 500 менеджеров по персоналу и кадровых служб.

Как сообщало ИА REGNUM, в России каждый седьмой работодатель (14%) отказывал соискателю при поступлении на работу из-за наличия у него татуировок.

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