Москва, , 11:02 — REGNUM Пациентка больницы в московской Коммунарке показала палату для тех, у кого подозревают коронавирус.

«Палаты двухместные, но размещение — по одному. В палате большой санузел с душем, плоский телевизор, кондиционер», — рассказала она РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницу в Коммунарке будут госпитализировать пациентов с симптомами ОРВИ, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В больнице пациенты с подозрением на коронавирус будут находиться на 14-дневном карантине под наблюдением медиков.

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