Владимир, , 10:59 — REGNUM В городе Владимире с 16 марта ввели режим повышенной готовности в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции. Как сообщила пресс-служба городской администрации, соответствующее распоряжение подписал мэр Андрей Шохин.

В областном центре образовательным учреждениям рекомендовали ввести режим свободного посещения и организовать дистанционный учебный процесс. Работодатели должны измерять температуру сотрудников и предоставлять больничные для самоизоляции работников. Также власти города планируют ограничить проведение массовых мероприятий.

При этом в мэрии подчеркнули, что режим особой готовности вводится только в областном центре, так как городские власти не хотят ждать соответствующего решения от областной администрации.

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