Хабаровск, , 11:05 — REGNUM Ни одного случая заражения коронавирусом в Хабаровском крае по состоянию на 16 марта не выявлено, в регионе для лечения инфекции есть всё необходимое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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«На сегодняшний день случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае нет. Тест-систем по выявлению этого заболевания у нас достаточно. Препараты для лечения тоже есть. Пациентов с тяжелой формой пневмонии мы обследуем и на коронавирус», — рассказал министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске на средства федерального бюджета построят быстровозводимый госпиталь для лечения коронавируса. Впоследствии его перепрофилируют в многопрофильную инфекционную больницу на 500 коек.