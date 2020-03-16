Москва, , 10:56 — REGNUM В России создадут специальный фонд для премирования врачей, особо отличившихся в борьбе с коронавирусом. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщатся на сайте правительства.

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Также Мишустин поручил, обеспечить дополнительные выплаты медицинским работникам, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, вводится особый порядок оплаты больничных людям, находящимся на карантине из-за коронавируса. Мишустин призвал граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым властями.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее количество граждан (85%) одобряют запретные меры правительства РФ по борьбе с распространением коронавируса.

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