Пермь, , 10:55 — REGNUM В Перми при отсутствии медицинских защитных масок к аптеках бойкую торговлю средствами индивидуальной защиты организовали частники посредством сайта avito.ru.

Например, частное лицо предлагает маски по 14 рублей за штуку, но при условии покупки крупной партии — от одной коробки (50 штук). Можно купить маски по 24 рубля за единицу, но от 10 тысяч штук. Еще один частник предлагает маски по 21 рубль за штуку оптом и в розницу.

Напомним, пермяки массово жалуются на отсутствие в аптеках масок и антисептиков. По данным информресурсов, ажиотаж возник после того, как в регионе выявили один случай коронавируса.

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