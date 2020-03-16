Москва, , 10:54 — REGNUM Борьба с эпидемией коронавируса идёт в недостаточном масштабе и в связи с этим правительству России нужно ввести ряд мер на федеральном уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«К нам на горячую линию поступают многочисленные звонки возмущенных граждан, которые обращают внимание на то, что люди стараются выполнять все официальные рекомендации федеральных и региональных властей, но, посещая организации в сфере торговли и услуг, ежедневно сталкиваются с кашляющими и чихающими продавцами, кассирами, менеджерами. Эта проблема есть, она очевидна и её надо решать», — заявил Цветков.

По его словам, не все регионы одинаково хорошо подходят к профилактике коронавируса, нередко на деле больше ограничиваются заявлениями. Действия правительства Москвы на этом фоне служат хорошим примеров для руководителей регионов, считает Цветков, а работодатели должны следить за состоянием здоровья своих сотрудников, обеспечивая хотя бы измерение температуры перед началом трудового дня.

Необходимо подумать и о самих сотрудниках, которые сталкиваются с большим количеством покупателей и клиентов, продолжил Цветков.

«Работодатель должен предоставить им одноразовые маски и разрешить им в них работать, сейчас это во многих местах не приветствуется, руководство боится, что маски на лицах сотрудников отпугнут клиентов. Надо помнить и о работниках, которые не соприкасаются напрямую с клиентами, но задействованы, например, в приготовлении пищи или фасовке продуктов питания», — указал он.

По его словам, проблема, при этом не нова — и раньше при эпидемиях гриппа и ОРВИ люди были склонно «напиваться таблеток и идти на работу, заражая всех окружающих».

Между тем, Роспотребнадзор сегодня занимает скорее пассивную позицию, транслируя в основном статистику заболеваемости и не предпринимая реальных мер по предотвращению эпидемии в сфере торговли и услуг, считает Цветков.

«Мы специально поговорили с руководителями многих торговых точек, к ним никто не приходил и не звонил, разъяснительную работу не проводил. Подавляющее большинство руководителей организаций на сайт Роспотребнадзора никогда не заходят. Поэтому мы попросили Роспотребнадзор усилить разъяснительную работу и среди населения, и особенно — среди работодателей», — отметил он.

В связи с этим «Сильная Россия» предлагает безотлагательно принять на федеральном уровне ряд мер, которые позволят предупредить распространение вируса в РФ.

«Во-первых, мы предлагаем Госдуме внести поправки в КоАП, которыми должна быть установлена ответственность для работодателей, если они допускают, а тем более требуют выхода на работу заболевших сотрудников. Эту меру нужно вводить срочно, однако касается она любых респираторных заболеваний — гриппа, ОРВИ и прочих», — предложил Цветков.

«Во-вторых, мы обратились в Роспотребнадзор с требованием обеспечить экстренные меры санитарной безопасности на всех предприятиях и организациях сферы торговли и услуг, даже в тех регионах, где пока не выявлены заболевшие», — продолжил он.

Абсолютно все сотрудники, контактирующие с гражданами или задействованные в изготовлении продуктов питания — от кассира до официанта и повара, — должны иметь возможность работать в медицинских масках, причём сменяемых, считает лидер «Сильной России».

Маски должны закупать работодатели. Кроме того, руководители должны обеспечить измерение температуры сотрудников и не допускать на работу тех, у кого она повышена.

«Эти меры необходимо внедрять срочно, и буквально с завтрашнего дня Роспотребнадзор должен обеспечить контроль их выполнения При неоднократности несоблюдении этих правил штраф должен увеличиваться. Возможно для особо системных нарушителей предусмотреть возможность приостановки деятельности. В том, чтобы не допустить эпидемию коронавируса в России, заинтересованы все — и государство, и бизнес, и рядовые люди. Наша задача — всем объединиться в борьбе с этой опасностью», — заключил Цветков.