Джакарта, , 10:52 — REGNUM Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади прошел тест на коронавирус, и он дал положительный результат, сообщает Antara.

«Мы можем сообщить, что состояние здоровья министра транспорта улучшается. Мы молимся о его здоровье и других пациентов», — заявил представитель министерства государственного секретариата Индонезии Пратикно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо обратился с просьбой к индонезийскому народу работать, учиться и молиться дома из-за массового распространения коронавируса.

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