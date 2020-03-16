Уфа, , 10:52 — REGNUM Массовые мероприятия с численностью участников более одной тысячи человек отменяются в Башкирии. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров, 16 марта он сообщил об этом на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, массовые мероприятия с численностью более одной тысячи человек и с участием иностранных граждан отменяются либо переносятся на срок после 20 апреля текущего года.

Радий Хабиров сообщил, что сроки «карантина» могут быть измениться в зависимости от ситуации.

Местным жителям рекомендуют отказаться от поездок за границу и в регионы России, где было зафиксировано распространение вируса, а также избегать мест скопления людей.

Руководству организаций рекомендуют организовать дезинфекцию на рабочих местах.

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