Ставрополь, , 10:57 — REGNUM Бывший председатель Октябрьского районного суда Ставрополя Юрий Макаров добился восстановления своего статуса судьи, которого его лишила Квалификационная коллегия судей (ККС) Ставропольского края после скандального видео с обнаженной девушкой. Судебная коллегия по административным делам Верховного суда (ВС) России отменила решения нижестоящих инстанций, пишет «КП — Северный Кавказ».

Скандал вокруг судьи Макарова разгорелся в августе 2018 года. Тогда в интернете появилась видеозапись, на которой он заезжает на одну из заправок в Краснодарском крае. Из его машины выходит полностью обнаженная молодая девушка и направляется в магазин. Макаров идет вслед за ней и снимает все происходящее на телефон, а затем они уезжают.

Сам судья позже объяснил, что хотел помочь девушке, которая голосовала на дороге в непристойном виде, а снимал происходящее для того, чтобы никто не заподозрил его в домогательствах. Однако такие объяснения не удовлетворили ККС края, которая лишила Макарова статуса судьи в отставке и личной неприкосновенности. За неподобающее поведение его также попросили освободить служебную квартиру.

Решение было подтверждено и Высшей квалификационной коллегии судей России. Однако Макаров не смирился и обжаловал его в вышестоящей инстанции, и, как оказалось, не зря. Административная коллегия ВС решила, что судью незаконно лишили мантии. В результате иск Макарова полностью был удовлетворен, решение о прекращении отставки и лишении привилегий отменено.