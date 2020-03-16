Барнаул, , 10:32 — REGNUM Профилактические мероприятия по коронаирусу коснуться не только алтайских школ, но и высших учебных заведений. Как сообщает ИА «Амител», о том, что с 17 марта студентов распрыскают по домам, известили представители сразу в четырёх учебных заведений: Алтайского государственного университета, педуниверситета, Алтайского государственного технического университета и Алтайского медуниверситета.

Поводом стал приказ Минобрнауки России, в котором говорится, что вузам страны необходимо перевести работу в электронно-образовательную среду «с применением электронного обучения им дистанционных технологий» из-за коронавируса. Тем временем, региональное минобразования отмечает, что несмотря на имеющиеся рекомендации, что каждый вуз самостоятельно принимает решение о переходе на дистанционное обучение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае пока нет ни одного официально подтвержденного случая заражения коронавирусом, но под наблюдением находятся 220 человек. Ранее в сети появилась недостоверная информация о якобы заражённых COVID-19 жителях региона, информацию о которых власти скрывают.

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Также говорилось о возможной отправке школьников Алтайского края на досрочные каникулы.

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