Барнаул, , 10:18 — REGNUM Решение России о закрытии границы с Белоруссией из-за распространения коронавируса является, в основном, темой пограничного контроля и политических интриг. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин.

Комментируя озвученное сегодня, 16 марта, решение, принятое на оперативном совещании в правительстве России, Емешин отметил, что он, как врач, не имеет доступа к реальным медицинским данным по коронавирусу COVID-19.

«Даже данные о смертях от этого вируса не являются надёжной информацией. И, тем более, сама диагностика довольно туманна. Поэтому я отвечаю традиционно, что для медицинского аналитики время еще не пришло», — отметил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что правительство России вводит ограничения на российско-белорусской границе в связи с распространением коронавируса заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании. По его словам, правительство России продолжит делать всё для предотвращения массового распространения COVID-19.

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