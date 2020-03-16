Кызыл, , 10:14 — REGNUM Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Туве закрыли границ в пунктах пропуска Шара-Сур, Хандагайты и Цаган-Толгой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, пропускают только грузовой транспорт, перевозящий грузы для жизнеобеспечения.

При этом на пунктах пропуска усилен санитарный контроль, у пересекающих границу измеряют температуру. Пока людей с подозрением на инфекцию здесь не выявлено.

Напомним, с 17 марта на территории Тувы будет введён режим повышенной готовности. Как заявил на заседании правительства глава республики Шолбан Кара-оол, с этого числа до 30 апреля будут запрещены все межшкольные спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.

Кроме того, местным органам власти рекомендовано максимально сократить число проводимых массовых мероприятий, в т.ч. деловых. Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности может быть продлён или отменён досрочно в зависимости от ситуации.

Читайте также: Режим повышенной готовности из-за коронавируса введут в Туве