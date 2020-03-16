Саратов, , 10:11 — REGNUM Министерство образования Саратовской области рекомендует школам региона в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции перейти на дистанционное обучение. Переход поручено согласовать с родителями.

Рекомендация касается организаций среднего звена и государственных общеобразовательных учреждений. При этом предлагается альтернатива — свободное посещение. Избранную совместно с родителями форму обучения необходимо внедрить уже с 17 марта, сообщает «Взгляд-инфо». В министерстве отметили, что с 23 марта школы уходят на плановые каникулы.

В случае выбора свободной формы посещения уроков необходимо усилить дезинфекционные мероприятия, уточнить графики уборки помещений, осуществлять проверки состояния здоровья школьников в рамках «входных» фильтров.

«Также министерство образования области рекомендует образовательным организациям перейти на обучение без перемещений по кабинетам», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам переводить школьников на дистанционное обучение.

При этом на территориях школ рекомендуется выстраивать работу таким образом, чтобы при переходе на дистанционный режим обучения это не сказалось на общем образовательном процессе. В частности, школам предлагается задействовать для обучения онлайн-формат.

До настоящего момента ни одного случая заражения коронавирусом в Саратовской области не выявлено. Всего обследовано около 180 человек, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран.

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