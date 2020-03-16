Москва, , 10:10 — REGNUM Число случаев инфицирования коронавриусом в мире превысило 169 тыс., свидетельствуют данные портала ArcGIS.

Так, более 81 тыс. случаев зарегистрировано в Китае, почти 25 тыс. — в Италии, 14 тыс. — в Иране, по 8 тыс. — в Южной Корее и Испании, в Германии — 5,8 тыс., Франции — 5,4 тыс.

Всего от болезней, вызванных коронавирусом, погибли 6,5 тыс. человек, 77 тыс. — излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), подавляющее количество граждан (85%) одобряют запретные меры правительства РФ по борьбе с распространением коронавируса. 9% считают меры чрезмерными.

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