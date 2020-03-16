Ростов-на-Дону, , 10:10 — REGNUM Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко из-за COVID-19 призвал горожан от зарубежных поездок. Это заявление глава администрации сделал в ходе заседания оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавируса в областном центре, передаёт ИА REGNUM.

В случае распространения инфекции в Ростове-на-Дону будет оперативно развёрнуты изоляторы. В настоящее время специалисты ежедневно следят за уровнем заболеваемости ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями.

В целях предотвращения распространения инфекции пассажирском транспорте, на объектах общепита и в торговых центрах будет проводиться дезинфекция.

ИА REGNUM ранее сообщало, что жителям Ростовской области рекомендуют отказаться от посещения массового скопления людей, а также в случае обнаружения признаков заболевания ОРВИ организовать самоизоляцию.

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