Ташкент, , 10:08 — REGNUM Медики в Узбекистане выявили шесть случаев заражения коронавирусом, сообщили 16 марта пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В ведомстве уточнили, что вирус был обнаружен у супруга и внука больной, которая вернулась из Франции. Она стала первой пациенткой в республике, заразившейся новым вирусом.

Напомним, 15 марта в Минздраве Узбекистана сообщили, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом. Женщина вернулась из Франции. Кроме того, медики нашли вирус у сына и дочери пациентки. Еще одним больным оказался пассажир авиарейса, прибывшего из Стамбула.

Читайте также: В Узбекистане из-за Covid-19 закрываются детсады, школы и вузы