Ярославль, , 10:08 — REGNUM В Ярославской области по примеру Москвы могут ввести свободное посещение школ либо ввести другие ограничительные меры. Решение об этом может быть принято 16 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Школа

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования Ярославской области, власти ждут позицию Роспортебнадзора. Только этот орган обладает полнотой сведений о ситуации с коронавирусом в регионе. Рекомендация Министерства просвещения о свободном посещении требует учитывать реальную ситуацию в регионе.

Пока в Ярославской области нет официальных данных о заразившихся коронавирусом. В областном центре ждут решения регионального департамента, рассказала в понедельник на общегородском совещании директор департамента образования Ярославля Елена Иванова.

« В образовательных учреждениях города Ярославля ведется профилактика коронавируса точно так же, как и профилактика других острых респираторных инфекций. Ничем не отличается. Ежедневно мы ведем учет по ОРВИ. По состоянию на 16 марта 42 класса в 17 школах закрыты на карантин по ОРВИ. Также на карантин по ОРВИ закрыты 11 групп в 8 детских садах. Эта ситуация примерно аналогична ситуации последнего месяца, не больше не меньше. Целых школ, закрытых на карантин, в Ярославле нет », — рассказала Елена Иванова.

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