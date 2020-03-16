Брянск, 16 марта 2020, 10:12 — REGNUM Не поддаваться панике, быть благоразумными и не реагировать на фейковые новости о коронавирусе призвал сограждан губернатор Брянской области Александр Богомаз. На своей странице в социальной сети глава региона сообщил, что в аптеках есть достаточный запас медицинских масок, а в торговых сетях нет дефицита продуктов.
Губернатор попросил жителей, вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, проявить сознательность и обратиться к врачу. В приграничном регионе усилены меры по санитарному контролю, работает оперативный штаб, проводятся мероприятия по недопущению распространения нового вируса.
Как сообщало в конце февраля 2020 года в Брянске из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок поезда был отцеплен вагон международного состава. Оперативную и слаженную работу всех региональных служб отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.