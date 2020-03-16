Брянск, , 10:12 — REGNUM Не поддаваться панике, быть благоразумными и не реагировать на фейковые новости о коронавирусе призвал сограждан губернатор Брянской области Александр Богомаз. На своей странице в социальной сети глава региона сообщил, что в аптеках есть достаточный запас медицинских масок, а в торговых сетях нет дефицита продуктов.

Губернатор попросил жителей, вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, проявить сознательность и обратиться к врачу. В приграничном регионе усилены меры по санитарному контролю, работает оперативный штаб, проводятся мероприятия по недопущению распространения нового вируса.

«Я призываю вас быть благоразумными, не поддаваться панике и не реагировать на фейковые новости, активно распространяемые в Интернете. Например, об отсутствии медицинских масок. В аптеках ГУП «Брянскфармация» нет никакого ажиотажа, каждый может купить медицинскую маску по цене три рубля за штуку. По моему поручению сегодня проведена контрольная закупка. Также произведена проверка основных торговых сетей на наличие товаров, входящих в продуктовую корзину. Все продукты и товары имеются в наличии», — написал глава региона.

Как сообщало в конце февраля 2020 года в Брянске из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок поезда был отцеплен вагон международного состава. Оперативную и слаженную работу всех региональных служб отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.