Барнаул, , 10:01 — REGNUM В Алтайском крае в качестве одной из мер профилактики коронавируса, рассматривают вопрос об отправке школьников на каникулы на неделю раньше положенного срока — 20 марта. Как сообщает канал «Ленина, 59», после завершения каникул родители будут вправе самостоятельно определить отправлять ребёнка в школу или нет. Для этого достаточно уведомить руководство школы.

Что касается вероятности введения дистанционного обучения по всему Алтайскому краю, то этот вопрос будет зависеть от степени распространения коронавируса. Напомним, в настоящее время случаев заболевания новым вирусом на Алтае не выявлено.

Ранее Роспотребнадзор известил, что за последние сутки 15 марта в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции (из них девять — в Москве, два — в Кемеровской области, по одному — в Московской области, Санкт-Петербурге и Калининградской области).

Все заразившиеся граждане России посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария) и были госпитализированы в инфекционные боксы.