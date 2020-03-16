Кызыл, , 10:00 — REGNUM В Туве введут режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил на заседании правительства глава республики Шолбан Кара-оол.

«Ввести на территории республики Тыва режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил территориальной подсистемы с 0.00 17 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года», — заявил глава.

При этом режим может быть либо продлён в зависимости от ситуации с распространением болезни, либо досрочно отменён. Шолбан Кара-оолтакже возглавил региональный штаб по профилактике болезни. Между тем, на территории республики больных новой инфекцией нет.

«В городе Чадане и в других кожуунах больных или с подозрением на коронавирус не зарегистрировано», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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