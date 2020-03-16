Ульяновск, , 09:57 — REGNUM В Ульяновской области усиливают санитарно-профилактические меры для недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Дезинфекция проводится на транспортных предприятиях и вокзалах, в том числе обрабатываются автобусы и трамваи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

В минздраве региона отмечают, что на территории области организуют обсерваторы для людей, прибывших из эпидемически неблагополучных по коронавирусу стран. Дополнительные средства будут направлены на усиление материально-технической базы обсерваторов.

По данным областного министерства промышленности и транспорта, на объектах транспортной инфраструктуры приняты профилактические меры и проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия.

«Два раза в день проводится обработка специальными дезинфицирующими средствами сидений в залах ожидания автовокзала и автостанций, зоны возле касс по продаже билетов и самого зала ожидания. В межпиковое время пассажирский салон автобусов также проходит обработку», — отметил министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин.

По его словам, также обрабатываются салоны трамваев «Ульяновскэлектротранса», приобретены средства индивидуальной защиты водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в рамках работы по профилактике коронавируса введён режим повышенной готовности. Он коснулся работы всех предприятий и организаций региона. Кроме того, жители обязаны при возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией «обеспечить самоизоляцию на 14 дней». Также они должны информировать о датах пребывания за рубежом и своём возвращении в страну.

Напомним, 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию по новой коронавирусной инфекции.

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