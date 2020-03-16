Южно-Сахалинск, 16 марта 2020, 10:04 — REGNUM На Сахалине работникам бюджетной сферы ограничили выезд за границу в связи с распространением в мире эпидемии коронавируса.
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Как сообщило ИА SM News, такое решение было принято на заседании областного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Решено ограничить бюджетников в заграничных командировках и отпусках за пределами РФ. Принять аналогичное решение рекомендовано всем работодателям области.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске студентов вузов переводят на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса.