Краснодар, , 09:55 — REGNUM В одном из магазинов Краснодара появилось объявление об оплате товара только путём безналичного расчёта, продавцы ссылаются на рекомендации ВОЗ из-за коронавируса.

Как пишет «Живая Кубань», на кассе одного из магазинов было замечено объявление: «В соответствии с рекомендациями ВОЗ, пожалуйста, используйте только безналичный способ оплаты покупок». При этом продавцы требовали от покупателей оплату покупок исключительно безналичным способом. Сообщения об этом появились в социальных сетях. «В итоге оплату наличными приняли», — цитирует издание пользователей соцсетей.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края выявлен один заболевший коронавирусом — мужчина, приехавший из Италии, изолирован и проходит лечение. В регионе объявлен запрет на проведение массовых мероприятий. В частности, матч между ФК «Сочи» и «Краснодаром» прошёл 15 марта без зрителей.