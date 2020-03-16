Чита, , 09:51 — REGNUM Роспотребнадзор обнародовал данные о ситуации с коронавирусом в Забайкальском крае. По словам главы ведомства Светланы Лапы, слова которой цитирует официальный сайт региона, под медицинским наблюдением в крае сейчас находятся 10 человек.

Из них пятеро вернулись из Китая, по одному — из Италии и Ирана и 11 — из Кореи. Кроме этого, под постоянным наблюдением находятся 330 водителей, которые перевозят грузы через границу с Китаем.

«Министерством здравоохранения края продолжены меры, которые были начаты ранее. Все медицинские учреждения переведены в режим повышенной готовности», — подчеркнула заместитель министра здравоохранения Забайкалья Юлия Зверочкина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край стал одним из первых регионов, где обнаружили и вылечили коранавирус у гражданина Китая. Выписка состоялась 13 февраля 2020 года.

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