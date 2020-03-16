Тольятти, Самарская область, , 09:50 — REGNUM Студентов Тольяттинского государственного университета перевели на онлайн-обучение в целях профилактики новой коронавирусной инфекции. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба вуза.

По сообщению пресс-службы учебного заведения, данная мера вводится с 16 марта по 12 апреля текущего года.

Отмечается, что в университете созданы все условия для качественного онлайн обучения. Все учебные материалы будут размещаться в системе «Росдистант», доступ в которую будет осуществляться под логином и паролем.

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