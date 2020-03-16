Биробиджан, , 09:49 — REGNUM Из-за превышения порога по заболеваемости ОРВИ и гриппом, все начальные классы гимназии №1 города Биробиджана отправлены на карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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На карантин младшие классы пойдут с 17 марта. Решение об этом принято из-за того, что число заболевших ОРВИ и гриппом превысило 30% от числа всех учащихся.

«Карантин введён на неделю, до 23 марта, однако этот день совпадет с началом весенних каникул. Поэтому отдых у учащихся начальных классов гимназии №1 продолжится. На занятия школьники выйдут только 30 марта», — прокомментировали в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, школы Забайкалья из-за высокого уровня заболевания ОРВИ среди учащихся, перешли на карантин.