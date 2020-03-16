Курган, , 09:44 — REGNUM В столице Зауралья Кургане оценили вероятность паводка. По предварительному прогнозу высота воды в реке Тобол может достигнуть 8,2 м, тогда как опасность подтоплений возникает при 8,5 м, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Начальник Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Марина Носова сообщила, что в притоках Тобола — реках Уй и Убаган — запас в снеге составляет 180−230%, тогда как по руслу самого Тобола — 130−140%. И подготовка к противопаводковым мероприятиям 2020 года должна быть тщательной.

Опасные паводковые явления для Кургана на данный момент не прогнозируются. Под затопление, в соответствии с прогнозом на 2020 год, могут попасть микрорайон Старокомогоровка, Черёмухово и садоводство «Тюльпан».