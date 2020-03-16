Оренбург, , 09:40 — REGNUM На территории Оренбургской области таможенники изъяли крупную партию одежды, которая оказалась подделкой известных брендов. Ущерб, нанесенный владельцам товарных знаком, оценивается в 11 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

Грузовик с контрафактными трикотажными изделиями задержали на трассе «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан». Фура перевозила товар из Киргизии в Россию.

При досмотра груза выявлена одежда, маркированная зарегистрированными товарными знаками «Frozen», «Batman», «Spider man», «Щенячий патруль» и другими. По заявлениям правообладателей 12 товарных знаков, выявленная продукция является контрафактной.

В настоящее время возбуждены административные дела по фактам незаконного использовании чужого товарного знака и нарушения авторских прав. Товар изъят.