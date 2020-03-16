Владикавказ, , 09:38 — REGNUM Дорога в Закавказье через пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии закрыта. Под запретом проезд для всех видов автотранспортных средств, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Дорога «на замке» с 02:00 16 марта. Причиной названы плохие погодные условия на территории Грузии. Из-за них якобы невозможно обеспечить безопасный проезд автотранспортных средств. К тому же закрыть дорогу порекомендовала пограничная полиция Грузии.

В связи с тем, что сроки открытия дороги не определены, спасательное ведомство посоветовало водителям воздержаться от поездок в данном направлении.

Напомним, международный пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии является единственным сухопутным пунктом пропуска, который связывает Россию с Грузией и Арменией.

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Напомним, ранее сообщалось, что Грузия объявила о закрытии с 16 марта границы с Россией из-за угрозы распространения коронавируса.

Что касается погодных условий, то с вечера 15 марта до 18:00 16 марта в Северной Осетии-Алании прогнозируются сильные осадки, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В горах выше 2000 метров сохраняется сильная лавиноопасность.