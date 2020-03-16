Чита, , 09:38 — REGNUM Ограничительные мероприятия в связи с вновь обострившейся ситуацией по ОРВИ и гриппу введены не только в Чите, но и всём Забайкальском крае. При соблюдении всех необходимых условий, они продлятся 7−10 дней. Об этом сообщает сегодня, 16 марта, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на главу регионального Роспотребнадзора Светлану Лапу.

По её оценке, в настоящее время превышение порога заболеваемости среди школьников по Забайкалью составляет порядка 87%.

«В январе — феврале подъемы заболеваемости были обусловлены, в первую очередь, вирусом гриппа B, сейчас лидирующее место занимает грипп А H1N1/09, который в 2009 году впервые регистрировался, теперь он уже является сезонным гриппом», — пояснила Светлана Лапа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия Читы известила, что с 13 марта все школы в столице Забайкалья закрываются на карантин. Также временно не будут работать детские кружки и секции.

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