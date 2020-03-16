Тбилиси, , 09:53 — REGNUM Тест на коронавирус COVID-19 у первого заболевшего этой инфекцией показал отрицательный результат, но пациента пока не выписывают. Об этом 15 марта рассказал журналистам директор Центральной инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе, сообщает агентство «Новости Грузия».

«Мы провели повторный анализ, который выявил слабый положительный результат, то есть признаки инфекции все еще присутствуют», — сообщил Церцвадзе.

Он добавил, что пациенту придется пробыть на лечении еще несколько дней, после чего будет проведен еще один анализ. Глава инфекционной больницы отметил, что выздоровевшим считается человек, у которого отрицательный результат дают два теста с интервалом в 24 часа.

У заболевшего, которого выявили третьим, первый тест был также отрицательным. Результаты повторного анализа будут известны 16 марта. Если они покажут отсутствие инфекции COVID-19, пациент № 3 выйдет раньше, чем № 1.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии было зафиксировано 33 случая заражения коронавирусом.

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