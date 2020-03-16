Москва, , 09:37 — REGNUM Уже в ближайшее время в России на законодательном уровне должна быть разрешена продажа лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта, через интернет. С таким поручением в ходе совещания с вице-премьерами к главе оперативного штаба по противодействию коронавирусу Татьяне Голиковой обратился председатель правительств РФ Михаил Мишустин.

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Премьер-министр поручил совместно с Госдумой РФ ускорить принятие законопроекта об онлайн-продаже безрецептурных лекарств.

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Напомним, ранее на необходимость ускорить принятие законопроекта о продаже лекарств в интернете в связи с распространением нового коронавируса в мире указала ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). По мнению представителей организации, возможность покупки лекарств по интернету, учитывая угрозу распространения коронавируса, становится особенно актуальной.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект закона, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств, был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности в середине сентября 2017 года. В декабре того же годы законопроект был принят в первом чтении, однако после этого его движение было приостановлено. В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев ускорить принятие законопроекта об электронной торговле лекарствами.

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