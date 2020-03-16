Биробиджан, 16 марта 2020, 09:47 — REGNUM Руководство Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема приняло решение перейти на дистанционную форму обучения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.
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Решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса: начиная с 17 марта студенты ПГУ будут обучаться посредством скайпа.
«С завтрашнего дня студентам будет запрещено посещать корпуса вуза, а преподавателей будут допускать до рабочих мест только после проверки температуры тела», — сообщили в вузе.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы коронавируса ростовский ЮФУ перешёл на дистанционное обучение.