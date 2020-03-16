Улан-Удэ, , 09:34 — REGNUM В Бурятии шаманы из религиозной организации «Тэнгэри» провели обряд ради подавления эпидемии коронавируса. По мнению главного шамана республики Баира Цырендоржиева, любые болезни несут кармические особенности планеты.

«Она всегда приходит в тот момент, когда преобладает материальное начало над духовными постулатами человека, человечества. В том числе в нашей России», — отметил он на видео, опубликованное в соцсетях.

Духовные обряды, по его словам, нужны для донесения до божественных сил того, что «мы внутренне понимаем, какую несёт опасность эта болезнь». Он добавил, что в течение трёх-четырёх месяцев коронавирус должен успокоиться.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года шаманы провели на острове Ольхон на Байкале большой молебен против лесных пожаров.

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