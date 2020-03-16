Москва, , 09:33 — REGNUM Главный врач московской городской больницы №40 Денис Проценко прокомментировал самовольный уход пациентки, заражённой, по предварительным данным, коронавирусом.

«Приходится сталкиваться с несознательным поведением госпитализируемых пациентов, которые не понимают ситуации и той опасности распространения COVID ими в городе», — написал Проценко в Facebook.

Он пояснил, что по инциденту руководство медучреждения взаимодействует с полицией.

«Прошу коллег объяснять немедикам серьезность ситуации», — обратился главврач.