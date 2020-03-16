Хабаровск, , 09:35 — REGNUM В связи с распространением коронавируса в мире, выполняя рекомендации Минобрнауки РФ, студентов в Хабаровском крае начали переводить на дистанционное обучение.

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Как выяснило ИА Хабаровский край сегодня, на дистанционное обучение уже перевели студентов Хабаровского государственного университета экономики и права.

«Вся контактная работа переводится на дистанционное обучение. Консультации, занятия для студентов всех курсов переводятся в электронную образовательную среду», — сообщила и.о. ректора университета Анна Жебо.

В ДВГУП также готовятся к переходу на дистанционное обучение. Студенты из Китая уже обучаются в таком режиме. К дистанционному обучению готовятся все вузы и техникумы Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске построят на средства федерального центра быстровозводимый госпиталь для больных коронавирусом. В последствии его перепрофилируют в многопрофильную инфекционную больницу.