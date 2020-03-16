Махачкала, , 09:48 — REGNUM Строительство и проектирование 357 социальных объектов запланировано в Дагестане в 2020 году в рамках федеральных и республиканских программ. Из них 181 объект планируются ввести в эксплуатацию до конца года, сообщили ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

По словам врио заместителя председателя правительства республики Инсафа Хайруллина, некоторые объекты, подлежащие вводу в этом году, отстают от графика. Среди причин этого вице-премьер назвал отсутствие необходимой исходно-разрешительной документации, представляемой муниципалитетами, в том числе и генпланов поселений, недостаток средств и квалифицированных кадров на местах.

В связи с этим правительство Дагестана рассмотрит возможность передачи полномочий по разработке документов территориального планирования от муниципалитетов к региональному комитету по архитектуре и градостроительству, создав соответствующую структуру. Тогда, как ожидается, будет выдаваться качественная документация при наименьших затратах.

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