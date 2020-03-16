Москва, , 09:27 — REGNUM Активные меры, предпринятые правительством России помогли ограничить распространение коронавируса в стране. Об этом 16 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Мигусин отметил, что правительство будет вести онлайн мониторинг экономической ситуации в стране в связи с эпидемией коронавируса.

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции на территории России создан координационный совет. Председателем совета назначен Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, половина российских граждан (50%) не боится заразиться новой коронавирусной инфекцией. 32% немного опасаются, 16% граждан сильно боятся.

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