Пхочхон, Южная Корея, , 09:28 — REGNUM 15 марта в Южной Корее вылечили и выписали из больницы еще двоих военнослужащих. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, из больницы выписаны представители сухопутных войск, несущих службу в Пхочхоне. Общее число военных, вылеченных от коронавируса, увеличилось до двенадцати человек.

Известно, с 11 марта число заражённых коронавирусом военнослужащих держится на отметке тридцать восемь человек. Из них двадцать один человек — представители сухопутных войск, один человек — военно-морских сил, два человека — морские пехотинцы, тринадцать человек — военно-воздушных сил и один человек — представитель министерства обороны.

Отмечается, что в настоящее время в карантине находятся более 2000 военных.