Владивосток, , 09:29 — REGNUM Всю прошедшую неделю части и соединения Восточного военного округа занимались выполнением мероприятий по профилактике распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВВО.

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В частности, в военных госпиталях округа прошли врачебные конференции на тему организации противоэпидемических мероприятий, с медицинским персоналом прошли тренировки по отбору материала для лабораторного исследования.

В воинских частях ведётся работа по раннему выявлению заболеваний, на КПП при входе на территорию части каждого проверяют при помощи бесконтактного термометра.

«Организовано взаимодействие с Минздравом России, территориальными управлениями Роспотребнадзора субъектов ДФО по вопросу маршрутизации пациентов с коронавирусной инфекцией и проведению лечебно-диагностических мероприятий», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, тесты, позволяющие выявлять коронавирус за 4 часа, запасены в Приморье в достаточном количестве.